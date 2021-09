Che cosa può e deve fare una grande organizzazione internazionale per alleviare i tanti e diversi drammi della popolazione afghana? Come potrà muoversi per assicurare il rispetto dei diritti delle donne e garantire quell’assistenza umanitaria di cui la metà degli abitanti del Paese potrebbe avere presto bisogno? E per di più, come tutto questo potrà essere fatto senza esporre i suoi 700 funzionari internazionali e soprattutto i circa 3.000 collaboratori locali a tanti rischi imprevedibili?

Temi impossibili da ignorare

A partire da domani, quando le porte del Palazzo di Vetro a New York si apriranno per ospitare l’Assemblea Generale dell’ONU 2021, sarà certamente questo il tema comune che nessuno dei Paesi membri potrà far finta di ignorare. I dati di quella che potrebbe diventare una autentica...