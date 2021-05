Le Nazioni Unite esigono a liberazione immediata del giornalista Roman Protasevich, ha detto oggi a Ginevra Rupert Colville, portavoce dell’Ufficio dell’Alto commissario ONU per i diritti umani.

«Siamo scioccati dall’arresto illegale e la detenzione arbitraria del giornalista della Bielorussia Roman Protasevich» e «chiediamo l’immediata liberazione sia di Roman Protasevich che di Sofia Sapega», la sua compagna, ha detto Colville. «Temiamo per la sua sicurezza, chiediamo garanzie che sia trattato umanamente e che non sia sottoposto a maltrattamenti o torture», ha aggiunto.

Dal canto suo, il primo ministro sloveno Janez Jansa all’arrivo per la seconda giornata del vertice dei leader UE ha dichiarato: «Il fatto di aver posto in primo piano i diritti umani e la libertà politica dell’individuo e della persona è la giusta risposta a quanto è accaduto» in Bielorussia.