Aggiornato alle 7.13 – Ieri sera, attorno a mezzanotte, è stata chiesta una riunione di emergenza immediata del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che si è tenuta alle 03.00 (ora svizzera): numerose le critiche mosse contro la Russia per l’annuncio di ieri, ma a livello pratico non ci sono stati passi avanti. «Le prossime ore e giorni saranno critici. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi», ha detto il sottosegretario agli affari politici dell’Onu, Rosemary Dicarlo, alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina, assicurando «il pieno impegno del segretario generale a lavorare per una soluzione diplomatica dell’attuale crisi».

«Ci rammarichiamo anche - ha aggiunto - per l’ordine di schierare truppe russe nell’Ucraina orientale, come riferito in una ‘missione di mantenimento della pace’».

Le parole dell’ambasciatore russo

Sembra che alcuni colleghi del Consiglio di Sicurezza siano «pronti a seppellire» gli accordi di Minsk. «Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo nuovo bagno di sangue» nel Donbass, ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia. Mosca è presidente di turno del Consiglio.

Ucraina

«Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non daremo via niente a nessuno. Non è febbraio 2014», quando la Russia invase la Crimea, «ma è febbraio 2022», ha detto l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya, parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. Kyslytsya ha quindi precisato che i confini dell’Ucraina «non cambieranno».

Stati Uniti

«Questo attacco alla sovranità e integrità territoriale all’Ucraina è non provocato e chiaramente la Russia sta cercando un pretesto per un’ulteriore invasione», ha detto dal canto suo l’ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro Linda Thomas-Greenfield.

«Putin ha posto davanti al mondo una scelta - ha aggiunto - Non dobbiamo distogliere lo sguardo. La storia ci dice che guardare dall’altra parte sarà un percorso molto più costoso». Thomas-Greenfield ha quindi sottolineato che la Russia con la sua decisione nel Donbass ha fatto pezzi gli accordi di Minsk, e che è «senza senso» definire le truppe russe una forza per il mantenimento della pace. Thomas-Greenfield ha poi detto che Putin «sta testando il sistema internazionale, la nostra determinazione, sta vedendo fino a che punto può spingerci». «Un attacco all’Ucraina è un attacco alla sovranità di ogni stato membro dell’Onu e alla Carta delle Nazioni Unite e avrà conseguenze rapide e gravi - ha proseguito - Gli Stati Uniti continuano a credere nella diplomazia come unico luogo per risolvere responsabilmente le divergenze».

Cina

«Tutte le parti interessate devono esercitare moderazione. Tutti i Paesi dovrebbero risolvere le controversie con mezzi pacifici in linea con la Carta delle Nazioni Unite», ha detto l’ambasciatore cinese all’Onu Zhang Jun. L’ambasciatore cinese all’Onu nel suo brevissimo discorso ha poi incoraggiato «una soluzione diplomatica e il dialogo», ma non ha espresso alcun sostegno al riconoscimento del Donbass da parte della Russia.

Germania e Gran Bretagna

«Il mio governo condanna la violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina da parte della Russia nei termini più forti possibili», ha spiegato l’ambasciatrice tedesca all’Onu, Antje Leendertse, sottolineando che la violazione di Mosca avrà «gravi conseguenze economiche, politiche e strategiche». «Ora più che mai il Consiglio di Sicurezza deve assumersi le proprie responsabilità sulla pace e la sicurezza, deve essere unito nel chiedere alla Russia una de-escalation e condannare l’aggressione alla sovranità e integrità territoriale» dell’Ucraina, ha invece detto l’ambasciatrice britannica all’Onu Barbara Woodward, confermando che Londra «annuncerà nuove sanzioni» contro Mosca. «La Russia ci ha portato sull’orlo del baratro, la esortiamo a fare un passo indietro», ha aggiunto.

Per Mosca sanzioni in vista

Stati Uniti e Unione europea preparano un pacchetto di sanzioni verso la Russia dopo la sfida del presidente russo Vladimir Putin sul Donbass.

Il presidente Usa Joe Biden ha già firmato un bando sugli investimenti e le attività commerciali e finanziarie da parte degli americani nelle regioni separatiste dell’Ucraina, ma saranno prese a breve nuove misure, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg, incluse ulteriori sanzioni.

La Casa Bianca sta valutando misure per stabilizzare i prezzi di petrolio e gas nel caso di un ulteriore deterioramento delle tensioni in Ucraina con la Russia. Secondo quanto riportato dal Washington Post, una delle ipotesi considerate è quelle di un nuovo rilascio delle riserve petrolifere strategiche nel tentativo di proteggere gli americani da un possibile balzo dei prezzi nel caso in cui la Russia decidesse di ridurre le sue esportazioni globali di prodotti petroliferi.

A Bruxelles questa mattina si riuniscono gli ambasciatori dei Paesi Ue (Coreper), che daranno il via all’esame di un primo pacchetto di sanzioni: sul tavolo, si è appreso, ci sono misure «mirate» nei riguardi «di individui coinvolti nell’azione» messa in campo dalla Russia e il «blocco dell’export» diretto alle due repubbliche separatiste riconosciute da Mosca. Anche Parigi, presidente di turno dell’Unione, ha parlato di sanzioni «proporzionate contro entità ed individui russi». «L’elenco dei destinatari è in fase di elaborazione, punteremo su una serie di attività localizzate nel Donbass e direttamente legate agli interessi russi e le adatteremo agli sviluppi attuali», ha spiegato ieri in tarda serata l’Eliseo.

Infine Londra. Il premier Boris Johnson annuncerà stamattina sanzioni «importanti» contro la Russia, ha fatto sapere Downing Street, senza però svelare quali.

