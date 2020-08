Il Consiglio di sicurezza dell’ONU respinge la risoluzione americana per prolungare l’embargo alla vendita di armi all’Iran. Lo afferma il segretario di Stato Mike Pompeo.

«Il Consiglio di sicurezza ha fallito nell’agire in modo deciso in difesa della pace e della sicurezza internazionale» e questo è «imperdonabile», afferma Pompeo, sottolineando che il Consiglio di sicurezza «ha respinto gli appelli diretti a estendere l’embargo alle armi da numerosi paesi del Medio Oriente».

Il testo ha ottenuto solo due voti a favore (Usa e Repubblica Domenicana), 11 astensioni e due contrari (Russia e Cina). Non avendo ottenuto la maggioranza necessaria di nove sì, Russia e Cina non hanno dovuto esercitare il diritto di veto.

Il documento da settimane era oggetto di un braccio di ferro al Palazzo di Vetro, e per tentare un accordo il testo era stato ammorbidito rispetto alla versione originale affermando soltanto l’estensione dell’embargo sulle armi all’Iran (che scade in ottobre) «fino a quando il Consiglio di Sicurezza non deciderà altrimenti».