«L’ordine di sparare è stato dato, ma occorre riconoscere il contesto»

Iniziata come una protesta nelle città di Janaosen e Aktau per il rincaro del gas da petrolio liquefatto (GPL), usato da molti kazaki come carburante per automobili, la crisi ha avuto il suo momento-culmine il 5 e 6 gennaio con scene da guerra civile (164 morti in tutto) nella città più popolosa del Paese, Almaty. Dopo un intervento molto deciso da parte di forze antiterrorismo e dell’esercito, l’ordine è stato completamente ristabilito. La versione ufficiale delle autorità kazake: le proteste pacifiche e legittime di cittadini scontenti sono state, in una seconda fase, infiltrate da elementi estremisti ed islamisti.

L’8 gennaio il presidente kazako Tokayev ha ordinato ai militari di «sparare per uccidere senza preavviso ». Una tale dichiarazione non può che suscitare sentimenti avversi da parte...