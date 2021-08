«Informazioni essenziali sull’origine della pandemia esistono in Cina, ma fin dall’inizio i funzionari cinesi hanno lavorato per impedire che gli investigatori internazionali vi avessero accesso». Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha ricevuto il rapporto richiesto all’intelligence americana sull’origine della COVID-19.

«Il mondo merita risposte», ha aggiunto Biden assicurando che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i loro partner internazionali per fare pressione sulla Cina e cooperare.

Sull’origine della COVID l’intelligence americana non è in grado di offrire risposte certe, ma quello su cui gli 007 americani sembrano d’accordo è che il virus non è stato sviluppato come un’arma biologica.

«Faremo di tutto per rintracciare le origini» del virus che ha causato «dolore e morte nel mondo in modo da poter prendere ogni possibile precauzione per prevenire che ciò si ripeta», ha ancora dichiarato Biden mettendo in evidenza che «la Cina continua a respingere le richieste per una maggiore trasparenza e per la condivisione di informazioni».

Dopo la pubblicazione del rapporto l’ambasciata cinese a Washington ha sostenuto che «il rapporto mostra che gli Stati Uniti sono decisi a seguire la strada sbagliata della manipolazione politica». «La ricerca si basa sulla presunzione di colpevolezza della Cina e ha lo scopo di utilizzarci come capro espiatorio», si sottolinea in una nota.

Terza dose dopo cinque mesi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive, hanno nel frattempo discusso la possibilità di richiedere la terza dose del vaccino per la COVID dopo cinque mesi dalla seconda, con tre mesi di anticipo rispetto agli otto mesi inizialmente previsti. La somministrazione delle terze dosi dovrebbe iniziare verso la fine di settembre, dopo il via libera delle autorità sanitarie americane.

