(Aggiornato alle 15.43)Le condizioni di Alexei Navalny migliorano: il dissidente russo può in certi momenti anche alzarsi dal letto. Lo hanno riferito all’ospedale universitario della Charité di Berlino, dove è ricoverato dal 22 agosto per un avvelenamento da Novichok.

I medici sottolineano nella nota che Navalny non è più attaccato ai respiratori. Il governo tedesco ha rivelato oggi che altri due laboratori, uno in Svezia e l’altro in Francia, hanno certificato che il dissidente russo sia stato avvelenato con un agente nervino del tipo Novichok, proprio come emerso dai test del laboratorio speciale dell’esercito tedesco. Un risultato che Mosca aveva messo in discussione.