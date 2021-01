«La presidenza Trump è stata un acceleratore formidabile delle posizioni favorevoli alla pena di morte. Joe Biden, ma soprattutto Kamala Harris, andranno in direzione opposta; tuttavia, la questione è tutt’altro che risolta». Katia Visconti insegna Storia delle rivoluzioni all’Università dell’Insubria e presiede il corso di laurea in Storia dell’ateneo pedemontano. Da anni la sua ricerca è concentrata in particolare sugli Stati Uniti e sulle dinamiche del dibattito politico a stelle e strisce.

«La pena di morte negli USA - dice Visconti - è una prerogativa soprattutto statale. Per abolirla bisogna agire sul diritto penale dei singoli Stati. Vero è che un’azione diretta della Casa Bianca potrebbe avere il suo peso. Ma non bisogna mai sottovalutare l’elemento identitario: la pena capitale è parte della cultura di molti americani, anche tra i Democratici, un mondo molto variegato con forti presenze conservatrici».

La forza di Biden, in questo senso, potrebbe non essere sufficiente. «Oltretutto - aggiunge Visconti - il presidente eletto potrebbe dover scontare un problema di legittimazione. Il fatto che Trump non voglia concedere la vittoria è probabilmente una strategia. Finalizzata a evitare che su certi temi i Dem possano determinare un cambiamento reale». L’altro grande problema è legato alla Corte Suprema, oggi saldamente nelle mani dei conservatori. «Probabilmente è un ostacolo quasi insormontabile in questo momento - dice Katia Visconti - Bisogna vedere quali proposte saranno fatte, ben sapendo che la Corte potrà bloccare ogni scelta anche soltanto in apparenza troppo progessista».