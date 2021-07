L’outsider Castillo nuovo presidente

È stata dura ma alla fine ce l’ha fatta. Lo sconosciuto maestro e sindacalista rurale di sinistra Pedro Castillo Terrones è passato nel giro di un anno dalle lotte contadine del remoto nord-est peruviano ad essere l’ospite per cinque anni della Casa de Pizarro, il palazzo presidenziale di Lima.

L’annuncio con cui il Tribunale nazionale elettorale (Jne) ha ufficializzato il suo successo ha un significato particolare, perché la cerimonia di insediamento alla presidenza avverrà il 28 luglio prossimo, giorno in cui il Perù celebra i 200 anni della sua indipendenza.

La vittoria di Castillo - salutata immediatamente a livello internazionale anche da Onu, Organizzazione degli Stati americani (Osa) e Unione europea (Ue) - rappresenta un cambiamento importante non solo a livello nazionale, ma anche per gli equilibri geopolitici latinoamericani.

Questo perché il nuovo presidente non ha nascosto il proposito di voler abbandonare il campo conservatore di cui il Perù faceva parte, avvicinandosi ai Paesi progressisti della regione, come Messico, Bolivia e Argentina.

Un cambiamento, sostengono gli analisti, che riguarderà senza dubbio anche il giudizio che Lima potrà avere sulle crisi esistenti a Cuba e in Venezuela, e sulle relazioni con gli Stati Uniti, Paese di cui finora seguiva le direttive.

I peruviani hanno imparato a conoscere Castillo durante la campagna elettorale attraverso le immagini su lui trasmesse dai media, sempre a cavallo, con un inseparabile sombrero bianco, e per i discorsi incentrati sulla promessa di voler dare priorità alle misure per riscattare dalla povertà la maggioranza della popolazione. Il messaggio è passato e per questo Castillo si è aggiudicato a sorpresa il primo turno delle presidenziali l’11 aprile con poco più del 18% dei voti.

Ma per la Costituzione peruviana non bastava, per cui il leader del partito Perù Libre (Pl) ha dovuto misurarsi il 6 giugno in un ballottaggio con una agguerrita rivale di destra, Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, che aveva molteplici ragioni per volerlo battere.

Fra cui almeno tre molto importanti: coronare con un successo il suo terzo tentativo di ricoprire la carica che fu per dieci anni di suo padre; salvaguardare il modello economico neoliberale vigente da anni in Perù e, non ultimo, conquistarsi una immunità per sfuggire ad un processo che è in fase istruttoria, e che la vede accusata di corruzione e riciclaggio.

Ma sempre in vantaggio nei sondaggi, alla fine Castillo ha vinto la sfida del secondo turno di stretta misura, per poco più di 44.000 voti (0,21%). Un risultato subito contestato da Fujimori che ha presentato centinaia di ricorsi.

Ma è stato tutto inutile. Il Tribunale elettorale li ha pazientemente esaminati per sei settimane, e respinti in blocco, aprendo la strada ad una nuova stagione politica in Perù che non è priva di incognite sul piano della stabilità istituzionale e del funzionamento dell’economia.

