La CDU di Armin Laschet ha compreso il difficile momento e nelle ultime settimane di campagna elettorale per il rinnovo del Bundestag il prossimo 26 settembre - alla luce dei sondaggi viepiù negativi - pare avere intensificato i lavoro di promozione sul territorio, mentre il Paese resta inginocchiato per lo sciopero dei treni che dovrebbe proseguire fino a domani. Venerdì scorso, lo stesso presidente dell’Unione - consapevole del fatto che il termine della carriera politica della cancelliera Angela Merkel potrebbe addirittura comportare una clamorosa estromissione dal Governo - aveva azzardato la presentazione del suo «team del futuro» composto da otto personalità. Come dire: «Siamo qui e ce la faremo». Un gesto disperato, ha osservato più di qualche analista politico. Certamente un cambiamento di rotta da parte dell’opaco Laschet. Che oggi, dopo le ripetute critiche ricevute dal ministro presidente bavarese Markus Söder, può contare sul sostegno dell’avvocato finanziario Friedrich Merz (un tempo suo rivale) e, non per nulla, sbandierato come suo ministro delle Finanze in caso di vittoria tra tre settimane.

L’Unione resta in difficoltà

Fatto sta che i cristiano-democratici, almeno secondo gli ultimi sondaggi, restano in difficoltà. Dopo il «Politbarometer» pubblicato venerdì dalla ZDF (la seconda rete televisiva di Stato) ieri è giunta una nuova conferma del crollo della fiducia degli elettori nell’Unione guidata dal presidente del Nordreno-Vestfalia, che rispetto ad una settimana fa ha perso un altro punto percentuale attestandosi al 20%, il minimo storico per la CDU/CSU. Il sondaggio INSA per la Bild am Sonntag, in parallelo ha registrato un’altra lieve crescita per l’SPD di Olaf Scholz, che si conferma primo partito tedesco al 25% (+1%) allungando ancora rispetto all’Unione.

Quadro stabile

Al terzo posto ci sono i Verdi di Annalena Baerbock, che perdono a loro volta un punto percentuale fermandosi al 16%. I liberali dell’FDP marciano sul posto, i nazionalisti dell’Alternativa per la Germania (AfD) sono al 12% (+1%) e la Linke è al 7% (-1%). Per le alleanze, ora gli elettori tedeschi sembrano prediligere la coalizione «Germania», nero per la CDU/CSU, rosso per la SPD e giallo per l’FDP. La «Giamaica», rosso verde, più accreditata all’inizio della campagna, sembra meno probabile. Sui Verdi pesano le vicende della Spitzenkandidatin Baerbock, la loro corsa si è arenata.

Markus Söder: «Tempi cupi se vincerà la sinistra»

Il presidente bavarese Markus Söder, che la base della CDU/CSU avrebbe preferito a Laschet, alla luce del sondaggio di ieri è tornato a lanciare il suo grido d’allarme. Un’inversione di tendenza sarebbe «ancora possibile» ha dichiarato alla Welt am Sonntag. «L’obiettivo è evitare che la sinistra vinca, altrimenti ci attendono tempi cupi».E ha poi concluso: «Un assaggio di rosso verde ci costò già 5 milioni di disoccupati, la Germania finì quasi in bancarotta».

