Per contribuire ad affrontare l’attuale crisi afghana, l’Unione Democratica di Centro (UDC) chiede di fornire aiuti sul posto e nei paesi circostanti, ma di concedere asilo in Svizzera solo alle persone che rischiano di essere uccise.

L’UDC rifiuta decisamente sia contingenti per i rifugiati sia «l’asilo à la carte», scrive il partito in un comunicato odierno. Con flussi incontrollati di asilanti porterebbero arrivare in Svizzera anche islamisti, criminali violenti e persone non integrabili, aggiunge. Inoltre «la Svizzera deve rimanere rigorosamente neutrale».