(Aggiornato alle 14.27) Moderna ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea per la vendita di altri 150 milioni di dosi del vaccino COVID-19.

Queste dosi aggiuntive saranno consegnate nel terzo e quarto trimestre del 2021.

«Siamo grati alla Commissione europea per la sua fiducia in Moderna», ha detto Stéphane Bancel, amministratore delegato dell’azienda. «L’acquisto di altri 150 milioni di dosi porta il loro ordine totale del nostro vaccino COVID-19 a 310 milioni per la consegna nel 2021».

«La Commissione europea è in discussione con noi su come prepararsi per il 2022, comprese le possibili varianti, e la Commissione ha un’opzione per 150 milioni di dosi aggiuntive da consegnare nel 2022. Moderna si impegna a lavorare instancabilmente per portare sul mercato dosi migliorate di vaccino», ha concluso Bancel.

In aumento la produzione di AstraZeneca

Dal canto suo, il commissario all’industria UE Thierry Breton ha dichiarato che «la capacità di produzione del giusto numero di dosi di vaccino AstraZeneca» nel sito di Seneffe in Belgio «sta drasticamente aumentando, un miglioramento di circa il 50%» e «per questo siamo più fiduciosi che AstraZeneca stia recuperando il ritardo accumulato». «C’è anche un’altra fabbrica ad Anagni in Italia», che sta collaborando, ha ricordato Breton. «Credetemi, gli sto addosso tutti i giorni» e «la buona notizia è che ho visto molti progressi», ha concluso.

Sputnik non ha ancora chiesto l’autorizzazione all’EMA

Sui vaccini si è espressa oggi anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: «Sputnik non ha chiesto l’autorizzazione all’EMA finora. Se lo faranno, devono presentare tutti i dati e sottoporsi allo scrutinio come gli altri». Inoltre, ha aggiunto, non producono in UE, quindi certamente ci deve essere un’ispezione ai siti di produzione, perché dobbiamo avere standard di produzione stabili».

«Ma ancora ci chiediamo come mai la Russia offra milioni di dosi quando ancora non vaccina tutta la sua popolazione, questo dovrà trovare risposta», ha detto von der Leyen.

A suo avviso, «c’è zero garanzia» sui vaccini che vengono offerti al di fuori del quadro di acquisto europeo, «è estremamente rischioso, non sai che percorso ha fatto, se la catena del freddo è stata rispettata, se compri sul mercato nero ti prendi il rischio che potrebbe essere una sostanza diversa. C’è un rischio enorme a non seguire il quadro» europeo di distribuzione, ha aggiunto von der Leyen, rispondendo a chi le chiedeva un commento alle offerte di vaccini ricevute da alcune regioni italiane.

