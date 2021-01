La Commissione UE propone che tutti i viaggi non essenziali siano «fortemente scoraggiati finché la situazione epidemiologica non sia migliorata considerevolmente». Ciò riguarda specialmente le zone in «rosso scuro».

Il commissario UE per la Giustizia, Didier Reynders, presentando la proposta della Commissione UE sui viaggi dentro e fuori ai confini Unione Europea, ha annunciato che la Commissione propone l’aggiunta di un nuovo colore, il rosso scuro, alla mappa del rischio del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) «per riflettere l’alto livello di infezioni parzialmente legate a nuove varianti di coronavirus».

L’Italia è tra i Paesi UE con alcune zone che diventano «rosso scuro», la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio COVID. Lo ha detto il commissario UE per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Unione Europea realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).