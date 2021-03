La Commissione europea ha inviato oggi una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord, nonché l’obbligo di buona fede ai sensi dell’accordo di recesso. Ciò segna l’inizio di un processo formale di infrazione contro il Regno Unito. È la seconda volta nell’arco di sei mesi che il governo britannico viola il diritto internazionale.

«Il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord è l’unico modo per proteggere l’accordo del Venerdì Santo e per preservare la pace e la stabilità, evitando al contempo un confine duro sull’isola d’Irlanda e mantenendo l’integrità del mercato unico dell’Ue», ha ricordato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefvocic.

«L’Ue e il Regno Unito hanno concordato insieme il protocollo. Siamo anche tenuti a implementarlo insieme. Le decisioni unilaterali e le violazioni del diritto internazionale da parte del Regno Unito annullano il suo stesso scopo e minano la fiducia tra di noi. Il Regno Unito deve attuarlo adeguatamente se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Questo è il motivo per cui oggi stiamo avviando un’azione legale», ha aggiunto Sefcovic, sperando in «uno spirito collaborativo, pragmatico e costruttivo».

L’Ue ha inviato due lettere a Londra. La prima riguarda la messa in mora di Londra per il mancato rispetto degli obblighi sulla circolazione dei beni - che rappresenta la prima tappa della procedura di infrazione - e dove si denunciano le misure unilaterali intraprese dal governo di Boris Johnson. La seconda lettera è stata inviata da Sefcovic a David Frost una missiva politica che incoraggia il dialogo fra le due sponde della Manica affinché il regno trovi soluzioni comuni nel più breve tempo possibile.

Al Regno Unito è stato concesso un mese per presentare le proprie osservazioni alla lettera di costituzione in mora. Dopo aver esaminato queste osservazioni, o se non sono state presentate osservazioni, la Commissione può, se del caso, decidere di emettere un parere motivato. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la Corte di giustizia dell’Unione europea dispone dei pieni poteri previsti dai trattati, compresa la possibilità di imporre una somma forfettaria o una penalità.