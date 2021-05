(Aggiornato alle 16.29) Su richiesta dell’Alto Rappresentante Josep Borrell, il segretario generale del Servizio Europeo per l’Azione esterna, Stefano Sannino, ha convocato l’Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia presso l’Unione Europea, Aleksandr Mikhnevich.

Così in una nota il servizio di Azione esterna dell’UE. La decisione è stata presa «per condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse, che hanno costretto un aereo civile ad effettuare un atterraggio di emergenza a Minsk con l’arresto di un suo passeggero Roman Protasevich, giornalista e attivista bielorusso indipendente».

Il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore bielorusso a Berlino in merito alla vicenda del volo di linea dirottato ieri e costretto ad atterrare a Minsk.

«Le spiegazioni avute fin qui del governo bielorusso per l’atterraggio forzato di un aereo Ryanair a Minsk sono assurde e non credibili»: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas annunciando in una nota la convocazione dell’ambasciatore bielorusso Denis Sidorenko al ministero degli Esteri.