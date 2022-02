(AGGIORNAMENTO 13.12)

Il Giappone ha deciso di unirsi ai Paesi occidentali per escludere alcune banche russe dal sistema SWIFT. Lo ha annunciato il premier giapponese Fumio Kishida citato dal Guardian. Il premier ha aggiunto che il suo Paese applicherà sanzioni al presidente russo Vladimir Putin e stanzierà 100 milioni di dollari in aiuti umanitari di emergenza per l’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 13.07)

In tutto il Paese, i bielorussi si riuniscono per protestare contro la guerra in Ucraina, il coinvolgimento della Bielorussia e il regime di Lukashenko. Lo scrive su Twitter Sviatlana Tsikhanouskaya, mostrando un video con la gente in piazza a Minsk. «Oggi - aggiunge - il dittatore bielorusso cerca di tenere un referendum illegale per rafforzare la sua presa sul potere».

(AGGIORNAMENTO 13.05)

Le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv e hanno cacciato le truppe russe. Lo annuncia il governatore ucraino di Kharkiv.

(AGGIORNAMENTO 12.57)

Le sanzioni contro la Russia sono «peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale»: lo ha detto oggi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass. «In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. È peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto».

(AGGIORNAMENTO 12.51)

Le agenzie dell’ONU e i loro partner umanitari hanno sospeso le operazioni in Ucraina «a causa del deterioramento della situazione della sicurezza»: lo ha reso noto l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli affari umanitari. L’ONU e i suoi partner manterranno comunque la loro presenza nel Paese e riprenderanno il lavoro «quando la situazione lo permetterà», ha aggiunto. Lo riporta la BBC.

(AGGIORNAMENTO 12.29)

Sono 368 mila i rifugiati che al momento hanno lasciato l’Ucraina dall’inizio dell’aggressione militare russa. Lo ha reso noto l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che in un tweet ha scritto che «il numero dei rifugiati ucraini è appena stato aggiornato in base ai dati delle autorità nazionali. Il totale attuale è di 368 mila e continua ad aumentare».

(AGGIORNAMENTO 12.25)

Dopo l’annuncio di una nuova ondata di pesanti sanzioni e mentre molti Paesi europei vietano il loro spazio aereo alle compagnie russe, l’UE si prepara a dare il via libera all’invio all’Ucraina di aiuti militari e ad attrezzarsi per accogliere l’ondata di profughi provenienti dal Paese invaso dalla Russia. I ministri dell’Interno dei 27 sono stati convocasti per le 15 al fine di mettere a punto un piano d’azione per l’assistenza umanitaria all’Ucraina e l’accoglienza dei rifugiati che si stanno riversando nei Paesi vicini. Sul tavolo della riunione, che si svolgerà in presenza, la sicurezza delle frontiere esterne dell’UE e misure riguardanti i visti. In programma anche la messa a punto delle risposte da dare a eventuali minacce ibride. L’Alto rappresentante UE Josep Borrell ha poi convocato una videoconferenza con i ministri degli Esteri per le 18 per presentare loro le proposte messe a punto per la fornitura di assistenza militare alle forze armate ucraine. E anche per discutere della sanzioni annunciate ieri notte dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Accordi politici di massima sui punti all’ordine del giorno sono dati praticamente per scontati. Ma per la formalizzazione delle sanzioni - tra cui l’esclusione di molte banche russe dal sistema Swift - serviranno altri passaggi formali prima che possano entrare in vigore.

(AGGIORNAMENTO 12.11)

«L’Ucraina ha presentato la sua domanda contro la Russia alla Corte internazionale di giustizia de L’Aia. La Russia deve essere ritenuta responsabile per aver manipolato la nozione di genocidio per giustificare l’aggressione. Chiediamo una decisione urgente che ordini alla Russia di cessare l’attività militare ora e ci aspettiamo che i processi inizino la prossima settimana». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

(AGGIORNAMENTO 12.02)

Ultimatum di Mosca a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine alla guerra: la delegazione russa aspetterà quella ucraina fino alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Svizzera). «Se non avrà una risposta entro quell’ora, l’Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi», ha detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, secondo quanto riporta la Tass. «La Russia sta cercando di mettere l’Ucraina in condizioni di ultimatum inaccettabili, che abbiamo rifiutato categoricamente molto tempo fa», ha detto il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podoliak, citato da Interfax. L’Ucraina, ha sottolineato, può accettare «un formato concordato (per i colloqui, ndr), una sede concordata, un contenuto reale e un risultato equo», ma solo se la Russia interromperà le manipolazioni su questi colloqui.

(AGGIORNAMENTO 11.40)

«Al fianco dell’Ucraina siamo dalla parte giusta della storia». Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz parlando al Bundestag in una seduta straordinaria. «Dobbiamo sostenere l’Ucraina in questa situazione disperata». «Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, per valori che noi condividiamo», ha aggiunto. «Ieri abbiamo deciso la consegna delle armi all’Ucraina. All’aggressione di Putin non poteva esserci altra risposta», ha continuato. «La guerra è una catastrofe per l’Ucraina, ma si dimostrerà una catastrofe anche per la Russia». «Putin non cambierà il suo corso da un giorno all’altro», ha sottolineato. Ma ci sono già i primi effetti sulle borse, le sanzioni agiranno, «e ne stiamo preparando altre».

(AGGIORNAMENTO 11.03)

La Federazione internazionale di judo ha «sospeso» il presidente russo Vladimir Putin dalla sua carica di presidente onorario dell’organismo. Come è noto, Putin è un grande appassionato di questo sport.

(AGGIORNAMENTO 11.02)

Il conflitto in Ucraina potrebbe durare «svariati anni»: lo ha detto la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss.

(AGGIORNAMENTO 11.01)

«Zelensky ha mentito, nessuno ha bombardato Kiev finora». Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato dalla Tass. Lukashenko ha precisato che «non c’è un solo soldato bielorusso, non un singolo proiettile in Ucraina». Dopo il rifiuto del presidente ucraino di trattare in Bielorussia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, ha affermato che «la città di Gomel è stata suggerita dalla stessa parte ucraina come sede per i colloqui. Come abbiamo detto, la delegazione russa è pronta per questi colloqui». Pescov ha anche aggiunto che in caso di colloqui la Russia non sospenderà l’operazione militare in Ucraina durante i colloqui.

(AGGIORNAMENTO 09.48)

Gazprom continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce Sergey Kupriyanov, secondo quanto riporta la Tass. «Gazprom fornisce gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto, in conformità con le richieste dei consumatori europei - 107,5 milioni di metri cubi al 27 febbraio», ha affermato.

(AGGIORNAMENTO 09.29)

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha chiesto oggi ai cittadini stranieri di tutto il mondo di unirsi alla guerra contro la Russia: è quanto emerge da una dichiarazione del governo pubblicata sul sito web della presidenza. Lo riporta il Guardian. «Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si rivolge a tutti i cittadini del mondo, amici dell’Ucraina, pace e democrazia. Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i russi criminali di guerra», recita il comunicato. Zelensky inoltre denuncia gli attacchi alle abitazioni civili, sostenendo che i russi hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case. «Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili», ha aggiunto il leader ucraino che parla di «genocidio» aggiungendo che i russi «meritano un tribunale internazionale».

(AGGIORNAMENTO 09.17)

Un palazzo residenziale di Bucha è stato colpito da un missile russo, non si hanno ancora notizie su vittime o feriti. Lo riporta The Kiev Independent. A Bucha, città a circa 30 chilometri da Kiev, sono in corso pesanti combattimenti.

(AGGIORNAMENTO 09.13)

Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia per colloqui con l’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Una delegazione composta da rappresentanti del Ministero degli Esteri, del Ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l’Amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini», ha detto Peskov. «Saremo pronti per iniziare questi colloqui a Gomel», ha aggiunto. «Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk», ha detto il presidente Ucraino Zelensky in risposta a Mosca.

(AGGIORNAMENTO 09.00)

«Pochi minuti fa, l’aviazione ucraina ha abbattuto un missile lanciato su Kiev da un bombardiere TU-22 dal territorio bielorusso. Questo è un altro crimine di guerra commesso contro l’Ucraina e il suo popolo», lo scrive su Twitter Oleg Nikolenko, portavoce del Ministero degli Esteri ucraino.

(AGGIORNAMENTO 08.38)

Il ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha detto su Twitter che il Paese sta creando un «esercito informatico» per «continuare la lotta sul cyber fronte» contro la Russia che bombarda l’Ucraina. In un tweet, Fedorov ha incluso un link ad una chat di Telegram dove si incoraggiano hacker ad attaccare aziende russe dell’energia e della finanza. La lista include il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e VTB.

(AGGIORNAMENTO 08.16)

Si combatte in queste ore nelle strade di Kharkiv, la seconda principale città ucraina, che questa mattina è stata invasa dalle forze russe. Lo riporta la BBC. Video pubblicati sui social, scrive l’emittente britannica, mostrano alcune unità russe nella città e almeno due veicoli blindati russi ‘Tiger’ in fiamme.

(AGGIORNAMENTO 07.33)

Le forze russe hanno «completamente» assediato le città ucraine di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest): lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Secondo Mosca, inoltre, le forze russe avrebbero catturato 471 soldati ucraini nella regione di Kharkiv, lo riporta l’agenzia Interfax. I soldati si sarebbero «arresi volontariamente».

(AGGIORNAMENTO 07.15)

Le forze russe sono entrate a Kharkiv, la seconda principale città ucraina: lo ha reso noto il responsabile dell’amministrazione regionale, Oleg Sinegubov, secondo quanto riporta la BBC. Veicoli militari leggeri «sono entrati nella città», ha detto Sinegubov, esortando i residenti a rimanere al riparo: «Non lasciate i rifugi! Le forze armate ucraine stanno eliminando il nemico. Si chiede ai civili di non scendere nelle strade».

(AGGIORNAMENTO 06.38)

Su Twitter, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha lodato la difesa messa in campo dalla propria nazione: «72 ore di resistenza! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma noi non ci siamo limitati a resistere, abbiamo continuato con fiducia a combattere contro l’occupante russo».

(AGGIORNAMENTO 06.06)

Le sirene d’allarme hanno risuonato in due città nel nord-ovest dell’Ucraina, Rivne e Lutsk, poco prima delle 6 di mattina ora locale. Lo riferisce la BBC. I cittadini sono stati invitati a raggiungere un rifugio.

(AGGIORNAMENTO 05.57)

Aiuti arriveranno anche dall’Australia. Il primo ministro Scott Morrison, riporta The Guardiana, ha detto che il suo Paese finanzierà la fornitura di armi all’Ucraina per aiutarla a combattere le forze russe. Precedentemente aveva affermato di voler fornire solo attrezzature militari «non letali». «Cercheremo di fornire tutto il sostegno possibile attraverso i nostri partner della NATO, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito», ha spiegato.

Morrison ha aggiunto che la rapida elaborazione dei richiedenti il visto dall’Ucraina sarà una «priorità assoluta» in futuro.



(AGGIORNAMENTO 04.01)

Nuove informazioni sono state diffuse dal governo ucraino sul gasdotto esploso nelle scorse ore a Kharkiv, la seconda città più grande del Paese. La popolazione, riporta The Guardian, è stata invitata a coprire le finestre con panni umidi per evitare infiltrazioni di fumi: «I gas dell’esplosione potrebbero causare una catastrofe ambientale», ha scritto il governo.

(AGGIORNAMENTO 03.31)

Le forze russe hanno colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent. Secondo un primo rapporto dell’Autorità nazionale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina, non ci sono minacce per le persone fuori dalla zona di protezione sanitaria.

(AGGIORNAMENTO 03.26)

Secondo quanto riportato da BBC e The Guardian, i civili ucraini si sono preparati a combattere le truppe russe anche con delle molotov fatte in casa. La popolazione, soprattutto donne, in tutta l’Ucraina hanno così dato il loro sostegno. Numerosi i filmati riguardanti i preparativi.

(AGGIORNAMENTO 03.22)

La Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi. Lo riporta CNN mostrando le immagini dei mezzi pesanti russi che superano l’ultimo check point vicino a Belgorod, in Russia, prima di entrare in territorio ucraino nei pressi di Kharkiv.

(AGGIORNAMENTO 03.13)

Una palazzo di nove piani a Kharkiv è stato colpito da un missile russo: una donna è morta e altre 20 persone sono state evacuate. Lo riferisce il servizio statale di emergenza ucraino, ripreso dai media ucraini. Altri 60 residenti nel palazzo si erano rifugiati nello scantinato e nessuno di loro è rimasto ferito.

(AGGIORNAMENTO 02.50)

Su Twitter, Amnesty International ha affermato che la Russia ha effettuato «attacchi indiscriminati su aree civili» con bombardamenti anche su siti protetti dal diritto internazionale umanitario.

L’ONU ha nel frattempo diffuso il bilancio: almeno 64 civili sono stati uccisi e 240 sono rimasti feriti in Ucraina da giovedì, giorno dell’inizio dell’invasione russa. Il bilancio reale delle vittime, hanno aggiunto le Nazioni Unite in una nota, potrebbe essere molto più alto.

(AGGIORNAMENTO 02.33)

Un carico di aiuti militari dalla Lituania ha raggiunto l’Ucraina, secondo il ministero della difesa lituano, che su Twitter ha sottolineato: «La Lituania continuerà a fornire supporto alla nostra cara amica Ucraina»

(AGGIORNAMENTO 02.18)

Un incendio infuria nel deposito di petrolio alla base aerea di Vasylkiv, a sud-ovest di Kiev, dove poco prima della mezzanotte svizzera si sono verificate due esplosioni. A confermare la notizia è la CNN, la quale riporta anche le parole di Natalia Balasynovych, sindaca della città: «Potete vedere cosa sta succedendo, potete vedere il fuoco - purtroppo, questo è il deposito di petrolio nel villaggio Kriachky. Il nemico vuole distruggere tutto, ma non avrà successo».

Poco prima un’esplosione a Kharkiv aveva compromesso un gasdotto.

(AGGIORNAMENTO 01.58)

Vladimir Putin ha deciso la sua «spietata invasione» dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan: «Putin è intelligente», e i «nostri leader sono stupidi». Lo ha affermato Donald Trump intervenendo alla conferenza dei conservatori e definendo l’attacco della Russia all’Ucraina un assalto all’umanità. Il tycoon ha espresso empatia per gli ucraini elogiando il presidente Volodymyr Zelensky, definendolo «coraggioso». «L’attacco russo all’Ucraina è spaventoso. Stiamo pregando per il suo fiero popolo. Dio li benedica tutti. Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa», ha aggiunto Trump sottolineando come sotto la sua presidenza la Russia non abbia invaso un altro Paese.

(AGGIORNAMENTO 01.34)

Un attacco russo ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv. Lo riporta il Kyiv Independent mostrando un video dell’esplosione e delle fiamme del Servizio per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. La città nordorientale del Paese è da ore sotto pensanti bombardamenti.

(AGGIORNAMENTO 01.29)

Secondo i rapporti dei media internazionali, le forze armate ucraine continuano ad essere esposte a pesanti attacchi dell’esercito russo provenienti da più direzioni. Tuttavia, «il nemico si scontra con una resistenza determinata», secondo un comunicato dell’esercito ucraino diffuso nella notte, riporta il Blick. Secondo quanto dichiarato nella nota, un pesante attacco russo vicino a Kharkiv sarebbe fallito. Vicino a Kherson, nel sud, invece, le unità russe sarebbero riuscite ad avanzare dopo feroci combattimenti. Forti scontri sarebbero stati registrati anche nella regione di Lugansk.

(AGGIORNAMENTO 01.18)

Elon Musk ha attivato i propri satelliti Starlink di SpaceX sull’Ucraina dopo una richiesta del ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. Starlink è una costellazione di satelliti creata dal miliardario per fornire in tutto il mondo accesso a internet. Fedorov ha twittato a Musk: «Mentre cerchi di colonizzare Marte - la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i tuoi razzi atterrano con successo dallo spazio - i razzi russi attaccano i civili ucraini! Ti chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink e di indirizzare i russi sani di mente a opporsi».

Semplice la risposta di Musk: «Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in arrivo».

(AGGIORNAMENTO 00.52)

Il ministro ucraino per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha detto su Twitter che il Paese sta creando un «esercito informatico» per «continuare la lotta sul cyber fronte» contro la Russia che bombarda l’Ucraina. In un tweet, Fedorov ha incluso un link ad una chat di Telegram dove si incoraggiano hacker ad attaccare aziende russe dell’energia e della finanza. La lista include il gigante del gas Gazprom e banche come Sberbank e VTB.

(AGGIORNAMENTO 00.22)

La Russia chiude il suo spazio aereo alle compagnie legate o registrate in Lettonia, Lituania, Estonia e Slovenia, come rappresaglia alle misure simili prese da questi Paesi. Il divieto riguarderà anche i voli di transito effettuati in Russia dalle stesse compagnie, ha annunciato in un comunicato l’agenzia dell’aviazione civili russa Rosaviatsia.

(AGGIORNAMENTO 00.14)

La Russia «è ora un paria economico e finanziario globale». Lo afferma un alto funzionario americano, sottolineando come con la nuova ondata di sanzioni la Banca centrale russa «non può sostenere il rublo».

(AGGIORNAMENTO 00.12)

Poco prima della mezzanotte svizzera due grandi esplosioni hanno illuminato il cielo notturno a sud-ovest di Kiev. Lo comunica la CNN. Le detonazioni sembrano essersi verificate a intorno a Vasylkiv, a circa 30 chilometri dalla capitale, Vasylkiv ha un grande campo d’aviazione militare e diversi serbatoi di carburante. L’area è stata teatro di pesanti combattimenti venerdì sera, secondo i funzionari ucraini.

Continuano gli scontri a Kiev, dove poco prima della mezzanotte svizzera due grandi esplosioni hanno illuminato il cielo. Secondo quanto riportato dalle emittenti estere, la detonazione sarebbe avvenuta a 300 km circa dal centro della capitale ucraina. Il presidente Zelensky continua a spronare tramite i social i propri connazionali nella difesa del Paese, comunicando nel frattempo con i leader di tutto il mondo per chiedere sostegno militare.

Unione europea e Stati Uniti hanno in serata raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift: «Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Centrale Russa», ha annunciato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen.

