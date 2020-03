«I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo, ci troviamo ad affrontare una pressione straordinaria ai confini perciò serve solidarietà. Dobbiamo proteggere i confini ma nel pieno rispetto dei diritti umani, non c’è contraddizione tra difendere i nostri confini e difendere i diritti umani»: lo ha detto la commissaria Ue agli aiuti umanitari Ylva Johannson.

Dobbiamo essere consapevoli che dall’estrema destra direbbero che è impossibile difendere sia il diritto all’asilo che i confini. Non è vero, è assolutamente possibile stare dalla parte dell’asilo e proteggere i confini. Il diritto all’asilo non significa che Erdogan può mandare nella Ue quanti migranti vuole. Dobbiamo essere consapevoli della narrativa che ci porta verso false soluzioni», ha detto Johannson.

«La situazione» in Grecia «è molto preoccupante», ha detto la commissaria, spiegando che ai confini ci sono «molte persone spinte da false promesse, che ora si trovano intrappolate nelle circostanze». Per Johannson ora è importante concentrarsi su questa situazione «perché questa crisi non si trasformi in una crisi umanitaria».