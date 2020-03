(Aggiornato alle 16.37) Non si arresta la corsa del coronavirus. In Svizzera si registrano al momento 491 casi, 91 dei quali nel nostro cantone, dove da ieri sono state introdotte nuove misure per contenere il contagio, con lo stop alle visite negli ospedali e nelle case anziani. Intanto, da questa mattina tutta l’Italia è diventata una «zona protetta». Secondo quanto deciso dal Governo Conte, gli spostamenti sono autorizzati solo per motivi di lavoro, di salute o per altre necessità. Vietati gli assembramenti e gli eventi sportivi. Nella vicina Penisola, i casi sfiorano quota 8 mila e i morti sono 463. In tutto il mondo, invece, sono quasi 115 mila i casi confermati di contagio dall’inizio dell’epidemia, con 64 mila guarigioni e oltre 4 mila decessi.

L’UE: «L’unico modo è rimboccarsi le maniche insieme»

«L’unico modo è unirsi e rimboccarsi le maniche insieme». E’ il messaggio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel sull’emergenza Coronavirus. A «nome del consiglio europeo vorrei dirvi che diamo pieno sostegno alle persone colpite da questa situazione». «Prendiamo molto sul serio la situazione alla quale è esposta l’Ue e tutto il mondo e nella conferenza odierna» con i leader Ue «discuteremo la necessità di rafforzare in modo considerevole le capacità di coordinamento europee», ha aggiunto.

Anche Ryanair cancella i voli per l’Italia

Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia da sabato fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal Governo italiano per il contrasto del coronavirus. Lo annuncia un portavoce della compagnia citato dall’agenzia britannica Press Association.

In Spagna contagi saliti del 40%

In Spagna è salito a 35 il numero dei morti. Lo riferisce El Pais, citando dati del ministero della Salute secondo cui i casi confermati sono 1.622, di cui la metà a Madrid. Rispetto a ieri a mezzogiorno, sottolinea il sito del quotidiano spagnolo, il numero dei contagi è aumentato di quasi il 40%. Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra l’Italia e gli aeroporti iberici dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo.

In Cina «la vittoria sul coronavirus è vicina»

La battaglia «continua, ma la vittoria è vicina»: contestualmente all’arrivo del presidente Xi Jinping a Wuhan per la sua prima visita nella città focolaio del coronavirus, l’agenzia Xinhua ha pubblicato molti commenti sugli sforzi cinesi contro l’epidemia. Wuhan è un luogo «decisivo» nella lotta al virus, si sottolinea in una dichiarazione. «Una vittoria a Wuhan è una vittoria per l’Hubei, una vittoria nell’Hubei è una vittoria per la Cina», si rimarca in un’altra, ripetendo una frase usata in precedenza nei media ufficiali del Partito comunista cinese.

L’epidemia del nuovo coronavirus «è sostanzialmente limitata all’epicentro»: è quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping sul posto, promettendo «una battaglia risoluta per la vittoria nella guerra contro il coronavirus», sollecitando - hanno riferito i media ufficiali - «sforzi decisi, solidi e meticolosi di prevenzione e controllo a difesa dell’Hubei e di Wuhan». Dopo un duro lavoro, la situazione «ha mostrato positivi cambiamenti con importanti progressi». La provincia dell’Hubei ha riportato ieri 17 nuovi decessi, tutti nel capoluogo Wuhan, dove sono ancora ricoverate 14.957 persone, a fronte di 47.585 guariti.

Le autorità di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dell’Hubei ed epicentro dell’epidemia di Covid-19, hanno chiuso gli ultimi due ospedali provvisori allestiti per accogliere i pazienti contagiati dal coronavirus, segnando così la chiusura di tutte e 16 le strutture dedicate in città. Gli ultimi 49 pazienti dimessi dall’ospedale di Wuchang hanno lasciato la struttura oggi.

In Iran i morti salgono a 291, 54 in 24 ore

Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia in Iran. Altre 54 persone sono decedute nelle ultime 24 ore, portando il totale a 291 vittime. Il numero dei casi registrati è salito a 8042, con 881 nuovi contagi confermati. Tra i malati, 2731 sono ricoverati in ospedale. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

British cancella tutti i voli per Italia

La British Airways ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l’Italia, in seguito alle decisioni adottate ieri dal governo italiano per l’intero territorio nazionale. Finora la compagnia di bandiera britannica si era limitata a cancellare parte dei suoi collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni sullo sfondo dell’emergenza coronavirus e, successivamente, a cancellare i voli da e per Milano, Venezia e Bergamo. La sospensione generalizzata dei voli per ora vale per la giornata odierna, con successive revisioni quotidiane della situazione finché durerà lo status di zona protetta imposto al momento in Italia sino a inizio aprile. «Alla luce dell’annuncio del governo italiano e del consiglio di viaggio del governo del Regno Unito (che ha raccomandato da ieri sera di evitare qualunque spostamento non essenziale verso la Penisola), abbiamo contattato i nostri clienti prenotati oggi» per comunicare la cancellazione dei voli, ha fatto sapere British Airways in un comunicato. «Abbiamo aggiornato la nostra policy - si precisa inoltre nella nota - per offrire maggiori opzioni e flessibilità agli utenti. Tutti i passeggeri prenotati su voli da o per l’Italia fino al 4 aprile potranno riprenotare in una data successiva sino alla fine di maggio, cambiare destinazione verso Ginevra o Zurigo o ancora ricevere un rimborso pieno».

Chiusi i confini al Brennero

«Con l’estensione della zona protetta su tutta l’Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini» al Brennero, «ad eccezione del traffico di rientro». Lo ha detto il governatore tirolese Guenther Platter, secondo l’agenzia Apa. Platter ha parlato di una «situazione drammatica in Italia». «Ora serve calma e prudenza», ha aggiunto. I controlli riguardano anche passo Resia e Prato alla Drava.

Vienna richiama gli austriaci dall’Italia

Il ministero degli esteri di Vienna ha diffuso un appello agli austriaci, che attualmente si trovano in Italia, a tornare in patria. Inoltre, mette in guardia i suoi cittadini da viaggi nella Penisola.

Germania: «In Italia il coronavirus è stato diagnosticato tardi»

La principale ragione per cui il numero dei contagi da coronavirus in Germania è ancora basso rispetto all’Italia dipende dal fatto che nella Penisola il coronavirus «è stato diagnosticato tardi, dopo i primi casi di morte». Al contrario, in Germania «i casi positivi sono stati identificati molto presto». È quello che ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Si tratta dell’istituto responsabile in Germania per la gestione dell’emergenza, al fianco delle istituzioni.

In Cina appena 19 nuovi casi

La Cina ha registrato appena 19 nuovi contagi da coronavirus: secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale, 17 sono relativi alla provincia dell’Hubei, mentre uno è a Pechino e un altro nel Guangdong.

Colpiti tutti i 16 Länder tedeschi

Con il primo contagio ufficiale in Sachsen-Anhalt, tutti i 16 Länder tedeschi sono adesso colpiti dal coronavirus. Del caso ha riferito il ministero sociale di Magdeburgo.

Malta chiude all’Italia

Malta ha sospeso i collegamento passeggeri con l’Italia, aerei e navali. La decisione, presa in conseguenza alle misure italiane, è stata comunicata nella notte dal primo ministro, Robert Abela, in una conferenza stampa in cui ha reso noto anche una quarta positività al virus sull’isola, dopo quella di una famiglia italiana rientrata dal Trentino. Sull’isola vivono oltre 9 mila italiani residenti, ai quali vanno aggiunti almeno altri 15 mila per lavoro, studio o turismo. Il primo ministro maltese ha specificato che da e per l’Italia da stanotte non possono più viaggiare passeggeri, per nessuna ragione. I catamarani del collegamento veloce navale con Pozzallo, in Sicilia (circa un’ora e mezza di viaggio), saranno utilizzati solo per assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti di medicine, cibo e merci.

In quarantena anche il generale USA in Europa

Il generale più alto in grado dell’Esercito Usa in Europa e i suoi più stretti collaboratori sono in quarantena dopo esser potenzialmente entrati in contatto con il coronavirus durante una recente conferenza della Nato in Germania. Lo ha annunciato il segretario all’Esercito Ryan McCarthy. Il generale Christopher Cavoli e altri potenzialmente esposti al contagio si sono messi in auto-quarantena «per un eccesso di prudenza», ha detto Ryan. La conferenza si è svolta a Wiesbaden il 6 marzo, ha aggiunto un portavoce dell’Esercito. Intanto una persona è stata trovata positiva al coronavirus alla Banca Centrale Europea (Bce).

Frena la diffusione del virus in Corea

In Corea del Sud la diffusione del coronavirus frena ancora: i nuovi casi registrati ieri sono stati 131, al passo più lento delle ultime due settimane, dopo i 248 di domenica, i 367 di sabato, i 438 di venerdì e i 518 di giovedì. Il totale delle infezioni, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, è salito a 7513. I decessi sono aumentati di 3 unità, a 54. Mentre i nuovi guariti sono 81 per totali 247. Il 63% dei contagi accertati fa capo agli adepti della Chiesa di Gesù Shincheonji che ha sede a Daegu.

Francia, il capo di gabinetto di Macron in quarantena

Il capo di gabinetto del presidente francese Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori, lavoreranno da casa i prossimi giorni per un provvedimento di quarantena.

La misura è stata adottata «per precauzione» dopo che i due sono stati a contatto con un caso positivo di coronavirus la scorsa settimana. Lo ha confermato l’Eliseo dopo che la notizia era stata diffusa dalla tv M6.

