Un modulo comune europeo per localizzare i viaggiatori e una mappa di riferimento a colori uguale per tutti i Paesi UE, per classificare le regioni in base al numero dei contagi da COVID. Sono alcune delle misure su cui gli Stati membri stanno lavorando per cercare metodi comuni per gestire meglio la pandemia ed evitare nuovi lockdown generalizzati. «Siamo sulla buona strada», ha detto una fonte diplomatica UE vicina al dossier, dopo l’incontro di oggi tra gli ambasciatori. «Far decollare il più rapidamente possibile le raccomandazioni del Consiglio sul coordinamento sul coronavirus è obiettivo condiviso», ha aggiunto. Il lavoro continua su aree delicate come la convergenza sulle procedure di test e sui periodi di quarantena. Le raccomandazioni riguardano anche una maggiore trasparenza nelle comunicazioni tra gli Stati e con i cittadini. Una nuova riunione è in programma venerdì e la proposta di misure comuni, presentata dalla presidenza tedesca, potrebbe essere messa ai voti per essere approvata formalmente dai ministri all’inizio della settimana prossima.