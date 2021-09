La partnership strategica fra USA, Regno Unito e Australia (AuUkUs) annunciata ieri insieme a Joe Biden e Scott Morrison in funzione di contenimento della Cina nell’area indo-pacifica rappresenta «un pilastro strategico» per Londra in quello che è il nuovo «centro geopolitico mondiale». Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson illustrando l’iniziativa alla Camera dei Comuni e difendendo anche la decisione condivisa con Washington di fornire sottomarini nucleari a Canberra, a scapito di un accordo precedente fra Australia e Francia.

Il premier Tory ha assicurato che il patto fra i tre Paesi anglosassoni «non intende essere ostile nei confronti di qualunque altra potenza», in risposta a chi, anche dai banchi dell’opposizione laburista, gli chiedeva dei contraccolpi di questo annuncio nei rapporti - già tesi - con Pechino.

Aukus, affermato Johnson, non è un’alleanza aggressiva «ma riflette semplicemente la stretta relazione che abbiamo con gli Stati Uniti e con l’Australia, i valori che condividiamo e l’assoluto livello di fiducia che esiste tra noi e ci permette di arrivare fino allo straordinario risultato di condividere le tecnologie nucleari». «Ovviamente - ha peraltro aggiunto - abbiamo anche un interesse comune a promuovere la democrazia, i diritti umani, la libertà di navigazione e di commercio nel mondo».

Quanto alla fornitura di sottomarini atomici all’Australia - che sulla base di questo accordo politico militare con Washington e Londra ha deciso di non finalizzarne uno nello stesso ambito con la Francia, facendo infuriare Parigi -, Boris Johnson ha sottolineato come solo 6 Paesi al mondo dispongano al momento di questa tecnologia bellica. E ha rivendicato la convinzione che di Canberra ci si possa fidare senza incertezze. «Spero di parlare a nome di tutta la Camera - ha dichiarato - quando dico che non ci dev’essere alcuna esitazione nel dare fiducia all’Australia, un una democrazia marittima come noi, a cui ci uniscono il sangue e la storia e che ha combattuto a fianco della Gran Bretagna in due guerre mondiali a costo di enormi sacrifici».

L’Unione Europea: «Non eravamo informati dell’alleanza USA-GB-Australia»

«L’UE non era stata informata dell’alleanza tra USA-Regno Unito e Australia. Siamo in contatto con i partner per saperne di più e ne dobbiamo discutere con gli Stati membri dell’UE per capirne le implicazioni». Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, Peter Stano, rispondendo ad una domanda.

«Siamo in contatto con i partner e stiamo analizzando le implicazioni di questa alleanza, ma questo non intacca le relazioni bilaterali con i partner in questione» sui vari dossier, ha precisato la portavoce dell’Esecutivo comunitario, Dana Spinant.

La portavoce ha spiegato tra l’altro che la presidente, Ursula von der Leyen, «domani parteciperà ad una discussione organizzata dal presidente Biden su energia e clima».

Casa Bianca: «Parigi informata prima di annunciare Aukus»

La Casa Bianca ha assicurato che dirigenti americani hanno tenuto colloqui ad alto livello con Parigi prima di annunciare la nuova alleanza di sicurezza con Gran Bretagna e Australia, che priva la Francia di una commessa miliardaria per 12 sottomarini a Canberra.

«Alti dirigenti dell’amministrazione sono stati in contatto con le loro controparti francesi per discutere dell’Aukus, anche prima dell’annuncio», ha precisato la Casa Bianca alla Afp.

