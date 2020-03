La «rapida» mobilitazione di asset della guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), compreso l’arrivo di 100 nuove unità, il coordinamento di un nuovo programma di rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare sul suolo europeo, ma anche lo stanziamento immediato di 350 milioni di euro per sostenere la gestione delle frontiere. Questi i punti principali del Piano d’azione a supporto della Grecia adottato oggi dalla Commissione europea, che sarà messo sul tavolo del Consiglio straordinario dei ministri Ue dell’interno in programma a Bruxelles.