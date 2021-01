L’UE alza i toni nel braccio di ferro con AstraZeneca e considera mezzi legali per garantire la fornitura dei vaccini promessi. Secondo quanto si apprende, Bruxelles potrebbe infatti utilizzare l’articolo 122 del trattato sul suo funzionamento per garantire legalmente la fornitura contrattuale dei vaccini anti-COVID. Lo ha indicato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una lettera a diversi leader europei.

«Ciò darebbe all’UE e agli Stati membri i mezzi legali, adottando misure urgenti adeguate, per garantire la produzione e la consegna di vaccini efficaci per la nostra popolazione», ha scritto Michel nella lettera ai leader di Austria, Repubblica Ceca, Danimarca e Grecia. L’articolo 122 del Trattato precisa che «il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti».