«I viaggiatori in possesso di un valido certificato digitale COVID UE non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione», dice ancora la nota. Ad eccezione però «delle zone in cui il virus circola a livelli molto alti». I tre valori che rendono possibile la libera circolazione restano gli stessi: «un certificato di vaccinazione per un vaccino approvato a livello europeo, se sono passati almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dall’ultima dose della serie di vaccinazione primaria o se la persona ha ricevuto un richiamo (gli stati membri potrebbero anche accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini approvati dalle autorità nazionali o dall’OMS), un risultato negativo del test PCR ottenuto non più di 72 ore prima del viaggio o un test antigenico rapido negativo ottenuto non più di 24 ore prima del viaggio (non più 48, ndr), un certificato di guarigione che indichi che non sono passati più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test».