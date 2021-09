L’Unione europea si aspetta dalla Svizzera qualcosa di concreto, non parole: è questa in estrema sintesi il pensiero di Christian Leffler, che è stato a lungo capo-negoziatore UE per l’accordo quadro, riguardo all’idea del consigliere federale Ignazio Cassis di avviare un «dialogo politico» con Bruxelles.

«Da solo un dialogo politico non risolverà i problemi tra la Svizzera e l’UE», afferma Leffler in un’intervista al «SonntagsBlick». «Non dobbiamo parlare di problemi: quello che Bruxelles si aspetta sono proposte concrete da Berna». Finora il Consiglio federale non ha detto quale alternativa all’accordo quadro abbia in mente. Leffler fa anche sapere che l’atteso rapporto dell’UE sullo stato delle relazioni con la Confederazione sarà probabilmente pronto al più presto a fine anno, e non in autunno.