In tutta risposta, nel documento odierno rientra la proposta di uno strumento di emergenza per il mercato unico «per garantire la libera circolazione di persone, beni e servizi in caso di crisi future».

L’obiettivo è evitare i blocchi al traffico merci e alla circolazione dei cittadini UE che hanno caratterizzato soprattutto la prima ondata della pandemia. La crisi ha reso poi palese «la necessità di analizzare e affrontare le dipendenze strategiche, sia tecnologiche che industriali», si legge nel documento, accompagnato anche da un’analisi su 137 prodotti, che rappresentano il 6% del valore totale delle importazioni dell’UE in settori strategici per i quali l’UE è fortemente dipendente dagli altri Paesi.

Dall’energia, ai microchip, passando per l’industria farmaceutica e per tutti quei prodotti «rilevanti per sostenere le trasformazioni verdi e digitali». L’intenzione di Bruxelles è di «lavorare per diversificare le catene di approvvigionamento internazionali».