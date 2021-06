Donald Trump è convinto di poter tornare alla Casa Bianca in agosto come presidente. E lo starebbe dicendo a molti dei suoi confidenti e amici.

Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, il tycoon è concentrato sulle verifiche elettorali in alcuni Stati che ritiene ancora di poter capovolgere in suo favore e quindi vincere le elezioni.

L’indiscrezione si inserisce sulla scia dei rumors sul suo ex consigliere alla sicurezza nazionale, Michael Flynn, che non avrebbe escluso negli Stati Uniti la possibilità di un colpo di Stato stile Myanmar.

«Era solo d’aiuto ai più ampi sforzi su cui stiamo lavorando», ha spiegato, auspicando di avere presto altre informazioni in materia. Il blog «From the Desk of Donald J. Trump» era chiaramente un tentativo del tycoon di amplificare il suo messaggio, dopo essere stato bandito dai social, ma la pagina online non era mai decollata, anche per l’impossibilità degli utenti di interagire.