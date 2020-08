Entrare nel cervello umano. È la nuova sfida di Elon Musk che ha presentato i risultati raggiunti con la sua Neuralink, società specializzata in intelligenza artificiale che sta lavorando a un progetto per collegare direttamente il cervello a una macchina, con sviluppi potenziali enormi a partire dal campo sanitario.

Neuralink è infatti ancora in attesa delle autorizzazioni per testare le sue apparecchiature su pazienti umani (i primi test saranno su pazienti con problemi alla spina dorsale) e quindi nel frattempo alcuni test sono condotti sui maiali, in modo non invasivo. Musk infatti durante la presentazione ha mostrato tre distinti maiali, apparentemente in perfetta salute, ma in fasi diverse del trattamento. Uno senza nessun chip, uno con chip da poco rimosso, e infine Gertrude, con il chip collegato alla parte del cervello che elabora i segnali inviati dal grosso naso, che nei maiali è un organo sensibilissimo.