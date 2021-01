Cosa accadrà domani?

Il Congresso si riunirà per ratificare il voto del Collegio elettorale che lo scorso 14 dicembre ha ufficialmente eletto Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Per dettato costituzionale a presiedere ai lavori del Congresso – che si riunirà in seduta comune, Camera e Senato riuniti – sarà il presidente del Senato, Mike Pence, vicepresidente di Trump.

Il Congresso cosa deve decidere?

Il Congresso dovrà convalidare il voto del Collegio elettorale, in particolare dovrà ratificare il risultato dei 50 Stati della federazione. Si tratta di accettare o contestare i certificati elettorali dei singoli Stati e di conseguenza il voto dei Grandi elettori. Prima di Trump la ratifica dei voti da parte del Congresso era un atto solenne ma formale e pacifico. Il 6 gennaio qualcosa potrebbe cambiare.

Il congresso può contestare il voto del Collegio elettorale?

Per contestare uno qualunque dei certificati elettorali trasmessi dagli Stati occorre che la ratifica sia messa in discussione congiuntamente da un membro della Camera dei rappresentanti e da un membro del Senato. In questo caso, i due rami del Parlamento dovranno riunirsi separatamente per decidere se approvare o meno il risultato dello Stato in questione. Importante: affinché l’esito venga rigettato occorre che la Camera e il Senato siano entrambi d’accordo.

Ci sono dei precedenti ?

In passato è accaduto che singoli membri di uno dei due rami abbiano sollevato obiezioni. Ed è anche accaduto, nel 2005, che un deputato e un senatore abbiano lanciato un’offensiva comune. Ma l’azione non ha portato a stravolgimenti di sorta.

Quindi un «ribaltone» è ancora possibile?

Solo tecnicamente. La possibilità che il voto del collegio elettorale venga ribaltato è pari a zero. Affinché questo accada occorre infatti che ambedue i rami del Congresso boccino la conta dei Grandi elettori. Ciò che risulta fortemente improbabile visto che i democratici controllano la Camera dei rappresentanti.

Eppure alcuni senatori repubblicani nel frattempo si sono mossi annunciando battaglia. Cosa significa ?

Tra questi senatori figura anche il vicepresidente USA Mike Pence che un po’ a sorpresa domenica ha accolto l’iniziativa di un gruppo di 12 senatori repubblicani, guidati dall’ex candidato presidenziale Ted Cruz, pronti a contestare la vittoria di Biden, impugnando la validità del voto in 5 Stati, a meno che il Congresso non nomini una commissione elettorale ad hoc che riesamini i risultati negli Stati più contesi. Sul piede di guerra, secondo la CNN, ci sarebbero anche 140 deputati della Camera. Detto delle possibilità di riuscita praticamente nulle, l’azione di Trump (e dei suoi sostenitori) andrebbe letta più come un ultimo plateale tentativo di affermare (di fronte al popolo) la tesi della frode elettorale e, nello stesso tempo, di mantenere una leadership nel partito repubblicano anche dopo la sua uscita di scena dalla Casa Bianca. Il voto di domani sarà quindi una sorta di conta all’interno del partito repubblicano. Dentro o fuori. Pro o contro Trump. Questa sembra la vera battaglia che si giocherà domani, non tanto la formalizzazione dell’elezione di Biden che appare scontata.

Hanno fatto clamore ieri le ultime rivelazioni del Washington Post (certificate da una registrazione audio) secondo cui Trump ha minacciato il governatore repubblicano della Georgia di «trovare» 11.780 voti per ribaltare il risultato delle presidenziali dello scorso 3 novembre. Alcuni commentatori americani hanno avanzato l’ipotesi di impeachment. Ma la messa in stato d’accusa del presidente uscente è davvero uno scenario possibile?

Secondo Anthony Scaramucci, ex portavoce di Trump (poi licenziato), intervistato dalla CNN, quello che Trump ha commesso è un crimine che meriterebbe l’impeachment, ma ovviamente non avverrà perché mancano oramai pochi giorni all’insediamento di Biden. Dopo il 20 gennaio, giorno del giuramento di Biden, l’accusa decadrebbe automaticamente. Per contro, eventuali approfondimenti giudiziari potrebbero giungere (anche in un secondo momento) da parte della Magistratura della Georgia. Anche gli esperti del New York Times ritengono che Trump abbia violato le leggi, ma pensano che sia difficile incriminarlo. Intanto i democratici al Congresso hanno preannunciato l’intenzione di volere esaminare le implicazioni legate alla telefonata del tycoon.

