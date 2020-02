L’ultradestra di Alternative fuer Deutschland sporgerà due denunce contro Angela Merkel, per l’intervento sulla elezione del presidente in Turingia.

Hoecke si riferisce alle esternazioni che la cancelliera ha rilasciato a Pretoria, quando ha definito «imperdonabile» l’elezione del presidente liberale Thomas Kemmerich, avvenuta anche con i voti di AFD, chiedendo che la situzione venisse «revocata». Inoltre AFD sottolinea che in Sudafrica la cancelliera era in «missione come leader del governo», e avrebbe commesso per questo un «abuso della sua funzione con una violazione delle pari opportunità per i partiti».