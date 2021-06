«Occorre urgentemente una soluzione di lungo periodo che dia massima priorità all’ipotesi di impedire totalmente l’accesso delle grandi navi in laguna». L’UNESCO perde definitivamente la pazienza e lancia un ultimatum che, se non venisse (ancora) ascoltato, porterebbe Venezia fuori dalla prestigiosa lista del Patrimonio dell’Umanità. Dopo anni di discussioni sull’asse Parigi-Roma-Venezia, condite di tante parole e pochi fatti, nel mese di aprile il premier italiano Mario Draghi aveva dichiarato che sarebbe stato bloccato completamente l’accesso alle grandi navi nel Canale della Giudecca. Sarebbe, appunto. Perché dopo diciassette mesi in cui le acque sembravano essersi calmate, lo scorso 5 giugno una nave da crociera, la MSC Orchestra, ha fatto il suo ingresso trionfale in laguna riaccendendo il dibattito tra favorevoli della crocieristica e contrari del movimento «No Grandi Navi».

L’alternativa «impraticabile» di Marghera

L’UNESCO, che ha espresso la propria preoccupazione per la situazione in un documento, ha sottolineato che le soluzioni trovate da Roma e Venezia non sono sufficienti perché «la proibizione teorica per l’ingresso di queste navi nella laguna non ha effetti pratici, poiché non vi sarebbe ancora un’alternativa alla laguna per l’ormeggio». L’alternativa al proibizionismo delle navi nel centro storico prevedeva il dirottamento delle imbarcazioni verso il porto industriale di Marghera con la realizzazione di un terminal crociere fuori laguna.

Questa opzione, però, è «impraticabile, aria fritta e fumo negli occhi», secondo Marta Sottoriva, membro del comitato «No Grandi Navi» che, da noi contattata, ci ha spiegato che aria tira a Venezia dopo l’ennesima alzata di peso dell’UNESCO e cosa sta a monte dell’alternativa Marghera. «Questa opzione non compare nel decreto legge e non è nemmeno possibile, ma è una soluzione su cui spinge molto la politica locale, soprattutto il sindaco di Venezia Brugnaro e il governatore Zaia, perché ci sono grandi interessi imprenditoriali in quella zona».

Alto rischio di incidenti industriali

Sottoriva solleva la problematica dell’impatto ambientale per spiegare l’impossibilità di procedere con l’opzione Marghera, perché il passaggio delle navi in quella zona «sarebbe ancora più devastante rispetto al passaggio dalla Giudecca». Inoltre, «ci sono delle direttive nazionali di mezzo, come una legge che vieta nuovi scavi in laguna, oltre al fatto che Marghera è zona rossa, quindi ad alto rischio di incidenti industriali vista la presenza della bioraffineria dell’ENI».

© Shutterstock

Lo scossone dell’UNESCO

Sottoriva ci spiega anche com’è stato accolto il documento dell’UNESCO che di fatto lanciava l’ennesimo ultimatum per trovare un accordo al transito delle grandi navi nel Canale della Giudecca: «Il documento è un parere tecnico, quindi non ha nessuna valenza politica, ma è inedito nelle modalità in cui parla delle grandi navi non con una vertenza specifica, bensì in un discorso che guarda alla ripresa sostenibile della Città - rileva -. Sono comunque dichiarazioni importanti ed è normale che un ente simile, anche a fronte dello scandalo internazionale come la ripresa della crocieristica a Venezia dopo un anno e mezzo di fermo e dopo un decreto legge che stabilisce l’estromissione definitiva, cerchi di mettere pressione».

«Il canale è troppo piccolo»

Qual è, quindi, la soluzione più adatta? Secondo Sottoriva il presupposto fondamentale è che l’opzione dovrà essere necessariamente fuori dalla laguna di Venezia, oltre al fatto che il Comitato chiede «una moratoria immediata sul passaggio e che si cerchi un’alternativa definitiva a navi ferme». Cosa dire allora dell’entrata post-COVID nelle acque lagunari dell’MSC Orchestra? Il problema, ricorda la nostra interlocutrice, risale però a quasi 10 anni fa. «Nel 2012 è stato emanato un decreto legge dopo l’incidente della Costa Concordia che sanciva l’estromissione delle navi oltre le 40 mila tonnellate davanti a San Marco. All’interno del decreto, però, era presente una deroga permanente, ecco perché ancora oggi vediamo navi che entrano in lagune nell’ordine di 100-200 mila tonnellate. La MSC Orchestra è sulle 90 mila tonnellate, quindi il doppio della stazza prevista». Emblematico è il documento finale dell’inchiesta relativa all’incidente del giugno 2019, in cui «venivano sollevati da ogni tipo di responsabilità tutti gli attori coinvolti e veniva appurato, semplicemente, che il canale è troppo piccolo. In sostanza, una nave del genere, entro le grandezze della laguna di Venezia, non è compatibile».

