L’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati (UNHCR) ha detto oggi di correre per garantire gli aiuti a oltre 20 mila rifugiati del Sudan e del Sud Sudan in fuga dagli scontri nel nord-ovest dell’Etiopia, dove i campi profughi sono stati saccheggiati e incendiati.

L’UNHCR ha affermato che i combattimenti tra le forze federali e gruppi armati non identificati sono scoppiati il 18 gennaio nella città di Tongo, ubicata nella regione etiope dei Benisciangul e dei Gumus, che confina a sua volta con Sudan e Sud Sudan.

Il campo vicino a Tongo, che ospitava 10.300 rifugiati, è stato saccheggiato e incendiato, come ha riferito ai giornalisti riuniti a Ginevra Boris Cheshirkov, portavoce di UNHCR. Un altro campo nell’area è stato già saccheggiato a fine dicembre, ha aggiunto, e 22 mila persone in totale in entrambi i campi sono state escluse dall’assistenza umanitaria.

L’UNHCR ha dichiarato che sta fornendo ai profughi sfollati pasti caldi, acqua pulita e assistenza sanitaria. Le autorità regionali hanno identificato un nuovo sito temporaneo che può ospitare 20 mila persone e l’UNHCR sta lavorando per rifugi, acqua e latrine che lo preparino ad accogliere i rifugiati.

La situazione nella regione dei Benisciangul e dei Gumus non è legata al conflitto in corso nella regione del Tigrè, a nord dell’Etiopia, ha specificato Cheshirkov. L’attività di UNHCR in Etiopia necessita quest’anno di 335 milioni di euro, ma finora ha solo il 9 per cento dei fondi necessari. La regione dei Benisciangul e dei Gumus ospita oltre 70 mila rifugiati del Sudan e del Sud Sudan e più di 500 mila sfollati etiopi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata