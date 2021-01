Al presidente Conte ha espresso la sua solidarietà anche Eugenio Comincini, deputato di Italia Viva e per 10 anni sindaco di Cernusco sul Naviglio, dove è nato: «Di fronte a questo cartello affisso in un negozio della mia città mi torna in mente quanto scrivevo qualche giorno fa: chi semina odio come può sentirsi - ed essere considerato - parte della società civile?».