L’uomo che ha messo una taglia sulla testa di Putin

Un uomo d’affari russo, Alex Konanykhin, offre una taglia da un milione di dollari a «qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali».

Konanykhin ha scritto che «Putin non è il presidente russo poiché è salito al potere come risultato di un’operazione speciale di esplosioni di condomini in Russia, ha poi violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e uccidendo i suoi oppositori».

Sulla sua pagina Facebook, l’uomo d’affari ha pubblicato un post in cui Putin compare su un poster in stile selvaggio West con la didascalia «Wanted Dead or Alive». Il post, scrive la Bild online, non è durato a lungo prima di essere cancellato da Facebook. Secondo Konanykhin, questo è avvenuto probabilmente a causa della scritta «Dead or Alive», ma lui, ha precisato, ha parlato di «arresto».

Konanykhin ha iniziato la sua carriera fondando una banca privata in Russia verso la fine del regime comunista e, scrive il Jerusalem Post, ha una storia turbolenta con le autorità russe. Nel 1992, le sue società valevano circa 300 milioni di dollari. Nello stesso anno, però, assieme alla moglie ha lasciato la Russia con la moglie e sette anni dopo ha ottenuto asilo politico negli Stati Uniti, dove nonostante una serie di vicissitudini legali, ha trascorso gran parte della sua carriera imprenditoriale.

«Come cittadino russo di etnia russa - ha scritto nel suo post - vedo come mio dovere morale facilitare la denazificazione della Russia. Continuerò la mia assistenza all’Ucraina nei suoi sforzi eroici per resistere all’assalto dell’orda di Putin».

Un’altra «taglia»

Trecento dollari per ogni soldato russo catturato o ucciso: è la «taglia» prevista dal sindaco di Chernihiv, Vladyslav Atrosenko, che oggi ha pagato 600 dollari per la cattura di due nemici come testimonia una foto diffusa sui social.

Il primo cittadino ha preparato un vero e proprio tariffario per chi difende la città, che si trova nel nord dell’Ucraina, allo scopo di incentivare la resistenza dei suoi concittadini: sono previsti 4.000 dollari per la distruzione di un mezzo blindato e 6.000 dollari per quella di un carro armato dell’esercito russo.

