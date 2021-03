Parigi ha scelto. Sarà la baguette, il celebre sfilatino di pane simbolo della Francia, a concorrere per l’iscrizione nel patrimonio immateriale dell’UNESCO, l’ambito riconoscimento attribuito ogni anno dall’organismo ONU per Scienza, Educazione e Cultura.

Ad optare per la baguette è stata la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot, attualmente ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al coronavirus. Se approvata, l’iscrizione del celebre sfilatino francese «farà prendere coscienza che una pratica alimentare facente parte della quotidianità e condivisa dai più in modo spontaneo rappresenta un patrimonio in tutto e per tutto», ha affermato la ministra, lanciando però l’allarme: il numero di panettieri è «in costante diminuzione, in particolare, nei comuni rurali».