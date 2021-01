Oggi è stato il primo giorno non solo del nuovo anno ma anche di una nuova era per la Gran Bretagna, che ha lasciato l’Unione Europea dopo 47 anni di appartenenza. La Brexit si è definitivamente concretizzata. L’uscita di Londra dalla UE però comporta grandi cambiamenti nella vita dei cittadini e delle imprese. Vediamo dunque quali sono i più significativi.

Cosa cambia per chi viaggia?

La Gran Bretagna ha insistito per la fine della libertà di circolazione delle persone, quindi viaggiare sarà diverso. Non servirà un visto per una vacanza o un breve soggiorno, ma non si potrà restare per più di tre mesi di seguito fino a un totale di 180 giorni. Fino al primo ottobre 2021 si potrà viaggiare sia con la carta d’identità che con un passaporto valido per sei mesi, ma dopo quella data sarà necessario...