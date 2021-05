Sulla dinamica della tragedia l’assessore regionale, Marco Gabusi ha spiegato che «la cabina è saltata per aria a centro chilometri orari, facendo un volo di 54 metri, e poi è ancora rotolata per qualche decina di metri».

Intanto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano Enrico Giovannini ha chiesto che venga modificato il percorso del Giro d’Italia della terzultima tappa della gara, che dovrebbe passare per la cima del Mottarone il 28 maggio, in rispetto delle vittime della tragedia della funivia.

Dal canto suo, il ristoratore di Vedano Olona (Varese), ex cognato del 55.enne morto nella tragedia del Mottarone insieme alla compagna di 37 anni, e al loro bimbo di 5, ad appena un mese dal loro matrimonio se l’è presa con la classe politica italiana. «Non si può morire portando la famiglia in un posto tranquillo, o cadere da un ponte, le condoglianze della politica mi fanno solamente più rabbia, perché la responsabilità di queste tragedie è la loro».

La prognosi resta riservata e per ora non viene sciolta, ma da questa mattina è iniziato il processo di risveglio di Eitan bambino di 5 anni, unico sopravvissuto nella strage della funivia del Mottarone, ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita. Il bimbo è stabile è ha passato una notte tranquilla, c’è ottimismo tra i medici. Per questo - spiega li direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle, «l’equipe del dottor Ivani ha iniziato l’iter per il risveglio che consiste nel ridurre i dosaggi dei farmaci che lo stanno tenendo in coma farmacologico. Nelle prossime ci sarà una riduzione sempre più graduale».