«E’ il momento di spazzare via le ultime tracce di Jim Crow - le leggi a sfondo razziale adottate dopo la guerra civile in molti Stati del sud, n.d.r - e dell’umiliazione della gente solo per il loro colore della pelle», ha affermato il leader della maggioranza democratica alla Camera, Steny Hoyer. A votare con i democratici sono stati anche 72 repubblicani.