La Campania imita la Lombardia , chiedendo il coprifuoco. La situazione nella regione si starebbe aggravando, con i numeri dei positivi al coronavirus e dei ricoverati in terapia intensiva in continuo aumento.

«Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi», ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Volevamo partire», ha detto, «dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia».

Nel frattempo, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non ha risparmiato le critiche nei confronti della gestione, da parte della Regione, dell’emergenza legata alla pandemia: «Siamo all’autogestione dell’epidemia, i contatti non vengono tracciati, perché i tamponi vengono effettuati con giorni di ritardo. Non diamo la colpa ai giovani: in gran parte si sono comportati bene. Andando avanti così torneremo in lockdown: in terapia intensiva sono rimasti una quindicina di posti».