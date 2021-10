Secondo imprevisto in meno di un mese all’aeroporto Narita di Tokyo, che ha provocato la chiusura di una delle piste per oltre un’ora e mezza.

L’incidente si è verificato nella tarda serata di mercoledì, quando il pilota di un aereo in fase di atterraggio ha notato un oggetto non identificato lungo la pista B di 4000 metri. I controlli successivi hanno indicato che si trattava della carcassa di un procione, il cui recupero - con le operazioni di messa in sesto della superficie - hanno provocato il ritardo di 4 voli in arrivo e in partenza, tra i 21 e i 45 minuti, riferiscono le autorità aeroportuali.