La Casa Bianca ha bloccato un’audizione che il capo della Commissione americana per la lotta al coronavirus, Anthony Fauci, doveva avere davanti ad una commissione della Camera controllata dai democratici. Lo riferisce oggi la CNN.

«La Commissione per gli stanziamenti ha chiesto di avere un’audizione la settimana prossima del dottor Fauci davanti alla sottocommissione lavoro, salute e istruzione, ma siamo stati informati dall’amministrazione che la Casa Bianca ha impedito al dottor Fauci di testimoniare», ha detto il portavoce della stessa Commissione stanziamenti, Evan Hollander.

Il vice portavoce della Casa Bianca Judd Deere ha confermato tale decisione, affermando che «mentre l’amministrazione Trump continua le iniziative contro la Covid-19, comprese la riapertura dell’America in condizioni di sicurezza e il rapido sviluppo di un vaccino, sarebbe controproducente che le stesse persone impegnate in questi sforzi compaiano in audizioni al Congresso».