La Casa Bianca ha fermato lo scorso mese le disposizioni del Centers for Disease Control and Prevention che richiedevano la mascherina su tutte le forme di trasporto pubblico e commerciale negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, sottolineando che l’ordine delle autorità sanitarie sarebbe stato l’obbligo più stringente a livello federale. L’ordine avrebbe richiesto la mascherina su tutti i mezzi di trasporto e nelle stazioni. La task force contro il coronavirus, osserva il New York Times, non ha voluto neanche discutere l’ipotesi.