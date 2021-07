Di fronte alla situazione, il Govern catalano ha annunciato nuove restrizioni che il settore sanitario ritiene tuttavia insufficienti, come la limitazione delle riunioni a un massimo di 10 persone, lo stop per le attività dalle 00:30 e il divieto di mangiare e bere negli spazi pubblici. Le restrizioni hanno ricevuto oggi l’ok del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna (Tsjc) che doveva valutarne la legittimità. La Generalitat catalana sta inoltre studiando la possibilità di reintrodurre il coprifuoco notturno nei comuni più colpiti dalla pandemia.

Secondo i dati aggiornati oggi dal Dipartimento della Salute catalana, sono 1.185 le persone ricoverate per covid, 127 in più rispetto a ieri, di cui 219 in terapia intensiva, dieci in più rispetto al giorno precedente, con una su quattro di età inferiore ai 40 anni, mentre l’età media dei ricoverati rispetto alle precedenti ondate è scesa da 63 a 50 anni. Dei 219 in terapia intensiva, dieci hanno meno di 30 anni: otto tra i 20 e i 29 anni, uno tra i 10 e i 19 anni e uno con meno di dieci anni.