«In piena pandemia ci siamo chinati con i ministri della Sanità (Jens Spahn) e dell’Economia (Peter Altmaier) per capire come procedere con le vaccinazioni e con le compensazioni finanziarie necessarie alle imprese che soffrono di più». A nove giorni esatti dalla sua nomina a presidente della CDU nell’ambito del 33. Parteitag tenuto per la prima volta online il 16 gennaio scorso, il nuovo leader del partito Armin Laschet ieri pomeriggio ha fatto il punto sulle priorità della CDU in una conferenza stampa a Berlino dopo che l’Ufficio presidenziale e il Consiglio dei cristiano-democratici si erano riuniti poco prima.

Spalleggiato dal segretario Paul Ziemak, e davanti a uno sparuto gruppo di giornalisti, Laschet in videoconferenza ha parlato del nuovo assetto del partito in vista della primavera (quando la CDU dovrà ufficializzare i suoi candidati per il cancellierato) ricordando l’importanza delle elezioni politiche del 26 settembre. «L’emergenza coronavirus in questo momento resta - però - in cima alle priorità», ha puntualizzato. Una priorità frutto delle contingenze, dopo che la Germania, il 10 gennaio scorso, aveva prolungato il lockdown fino al prossimo 14 febbraio, a causa del preoccupante quadro epidemiologico della COVID.

«Capire le varianti»

«Fortunatamente in Germania siamo ora confortati da un miglioramento dei dati, anche se la nostra preoccupazione è quella di capire che cosa sta accadendo con le mutazioni del virus». In questo senso, Laschet, ha tenuto a sottolineare che «dobbiamo restare vigili». Basti constatare, ha detto, che «in un ospedale di Berlino è già riuscita a farsi largo una delle varianti del virus: l’obiettivo è quindi che riusciamo a venirne a capo e a controllarlo». L’appello fa anche riferimento alle linee guida sulla pandemia della cancelliera Angela Merkel. Laschet ha evidenziato che per difendersi con successo dal coronavirus «serve un coordinamento europeo, nessuno Stato può affrontare questa emergenza da solo. Dobbiamo confrontarci e condividere le decisioni, in particolare per quanto riguarda il piano dei vaccini, in modo da rendere sicura tutta l’Unione europea e non soltanto singoli Stati». Perché serve una visione integrata? «È l’unica possibilità che abbiamo per lasciare aperte le frontiere». Ma il nuovo uomo alla guida dei cristiano-democratici guarda già oltre: «Vogliamo anche prepararci al dopo pandemia e saper dire ai nostri cittadini come farvi fronte: quali soluzioni economiche, sociali e culturali potremo offrire quando l’emergenza sarà terminata. Ci stiamo già lavorando».

Non sono mancate alcune considerazioni di politica estera, a partire dagli Stati Uniti. Laschet ha detto di felicitarsi che alla Casa Bianca ci sia oggi il presidente Joe Biden, che «ha la stessa idea dei valori democratici in cui si identifica da sempre la CDU», il quale avrebbe già preso decisioni «importanti» e «condivise». Per esempio quelle sul ritorno degli USA negli accordi di Parigi sul clima e sul blocco della partenza dei militari americani dalla Germania decisa da Donald Trump. Per quanto riguarda la Russia, invece, «Navalny va liberato e vanno messi in carcere coloro che lo hanno avvelenato - ha evidenziato - e non il contrario».

La nuova leadership

Laschet non si è sottratto anche ad alcune domande critiche, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione rispetto a chi gli aveva preferito l’avvocato finanziario Friedrich Merz, dell’ala conservatrice della CDU, sconfitto al Parteitag. Il presidente subentrato ad Annegret Kramp-Karrenbauer - che si è detto «soddisfatto per avere ottenuto l’80 per cento dei voti confermati anche per posta» - ha espresso parole di elogio per Merz. A quest’ultimo, ha rilevato Laschet, «è stato offerto un posto nell’Ufficio presidenziale, che però lui ha rifiutato». A una domanda sulla formazione di un eventuale gabinetto ombra, Laschet ha replicato che «Friedrich Merz è una figura importante del partito, siamo lieti che voglia continuare a impegnarsi. Non è il momento però di parlare di gabinetto ombra, dato che non abbiamo ancora un candidato cancelliere, che sceglieremo con il leader della CSU» (Markus Söder, governatore della Baviera).

A questo scopo, ha aggiunto il capo dell’Unione, sarebbe in corso la stesura di «un programma di governo che tenga conto delle proposte di entrambi i partiti per stabilire come affrontare insieme le elezioni». Il primo banco di prova per la nuova CDU, intanto, sarà nella Renania Palatinato e nel Baden Württemberg, dove in marzo si tengono le regionali. «Nei prossimi cinquanta giorni - ha concluso - faremo tutto quanto è possibile affinché la CDU confermi il suo ruolo di partito guida in entrambi i Länder».

