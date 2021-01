Grandi manovre in corso in Germania, nonostante il dilagare del coronavirus, per sostituire la presidente dimissionaria dell’Unione cristiano-democratica (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer.. Il lockdown deciso dal Governo è stato prolungato fino al 31 gennaio. Gli iscritti al «Parteitag» sono un migliaio. L’appuntamento, in piena pandemia, ha una forte valenza politica. Da una parte i cristiano-democratici sono chiamati a trovare un sostituto di AKK dopo la sua rinuncia alla presidenza del partito per le critiche subite dopo l’elezione del governatore della Turingia Thomas Kemmerich il 10 febbraio 2020. Quest’ultimo, rappresentante del Partito liberale (FDP) di Christian Lindner, era stato eletto anche con il sostegno dell’Alternative für Deutschland (Af D) e della CDU, un accostamento che aveva...