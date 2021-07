Il nome Champagne è protetto in più di 120 paesi. Il Comité Champagne è determinato a portare avanti i dialoghi con le autorità russe per ottenere il diritto d’uso esclusivo del nome Champagne sul territorio russo. Ad annunciarlo, in una nota, è Il Comité Champagne che, con sede a Epernay (Francia), riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison di Champagne.

«La Champagne è scandalizzata per la nuova legislazione russa sull’etichettatura dei vini» sottolinea l’organizzazione interprofessionale. E precisa: se i vini di Champagne conservano il diritto esclusivo di utilizzare il nome «Champagne» in caratteri latini sull’etichetta principale, la legge li obbliga a rinunciare al termine «Shampanskoe» - traduzione della parola Champagne in russo - e a riportare il termine «vino spumante» in caratteri cirillici sulla controetichetta. Solo i vini effervescenti russi avranno adesso il diritto di utilizzare il nome «Shampanskoe».