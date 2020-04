La presunta malattia del leader nordcoreano Kim Jong-un riporta l’attenzione del mondo su questo Paese che sostiene di non essere stato toccato dal coronavirus. Cosa accade a Pyongyang? Risponde il professor Antonio Fiori, buon conoscitore della realtà coreana.

Abbiamo visto immagini di nordcoreani con mascherine. Il Paese come sta affrontando il virus?

«Sappiamo poco, nel senso che le fonti nordcoreane ci dicono che nel Paese non c’è stata nessuna diffusione del virus. Attorno al 20 di marzo vi era stata una dichiarazione del ministero degli Esteri nella quale si diceva che la Corea del Nord ‘è una terra pulita’. Vale a dire che il virus non aveva attecchito. Conferme attendibili non ve ne sono; mentre tutti pensiamo che il virus sia arrivato anche in questo Paese e sarebbe stupefacente se...