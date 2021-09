Nel 2017 la Cia era pronta a tutto pur di mettere le mani su Julian Assange. I suoi piani segreti furono discussi ai massimi livelli dell’amministrazione Trump e prevedevano anche il rapimento e l’uccisione del fondatore di WikiLeaks, rifugiato da cinque anni nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e in odore di fuga.

La rivelazione shock arriva da un rapporto di Yahoo! News basato sulle testimonianze di una trentina di ex funzionari governativi e dei servizi di Washington. Tra gli scenari discussi anche un possibile scontro a fuoco nel cuore di Londra tra gli uomini dell’intelligence Usa e britannica da una parte e gli 007 russi dall’altra, se questi ultimi avessero tentato di organizzare l’evasione di Assange.

L’escalation della Cia contro il fondatore di WikiLeaks, ospitato nel 2012 dall’Ecuador per sfuggire alla domanda di estradizione della Svezia che lo accusava di stupro, sarebbe stata innescata dalla nomina a segretario di Stato di Mike Pompeo, ex capo dell’agenzia di intelligence statunitense. Pompeo sarebbe stato animato da un desiderio di vendetta e di rappresaglia per quella fuga di dati e informazioni top secret della Cia che, a causa delle rivelazioni di WikiLeaks, aveva sofferto la più grave e umiliante debacle della sua storia.