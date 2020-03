La Cina accusa il presidente degli Usa Donald Trump di infangare il Paese asiatico dopo che il tycoon ha scritto «virus cinese» in un tweet, per imputare al coronavirus i danni alle industrie e al business statunitensi.

In precedenza Trump aveva definito il Sars-CoV-2 un «virus straniero», ma oggi ha scritto che «gli Stati Uniti sosterranno con forza quelle industrie, come compagnie aeree e altre, che sono particolarmente colpite dal Virus Cinese. Saremo più forti come mai in passato!». E poco prima, il tycoon aveva retweettato il post di un sostenitore che citava il «virus cinese».