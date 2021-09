La Cina tiene alta la pressione su Taiwan, ritenuta una provincia ribelle, ma UE e USA non ci stanno, mostrando la loro solidarietà al Governo di Taipei. Tra Pechino e l’Occidente le tensioni sono destinate ad aumentare? Abbiamo sentito il parere della sinologa Simona Grano.

La Cina critica duramente il rapporto sulle relazioni UE-Taiwan da poco presentato dalla commissione per gli affari Esteri del Parlamento europeo. A Pechino non piace in particolare che i parlamentari UE abbiano chiesto relazioni più strette con Taiwan, e per questo ha denunciato gravi violazioni del principio dell’«unica Cina». I rapporti tra Cina e UE rischiano di deteriorarsi?«Penso di sì. La Cina reagisce sempre con una posizione molto ferma sulla questione di Taiwan. Lo abbiamo visto anche nel caso della Lituania che...