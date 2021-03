I provvedimenti presi da Pechino consistono nel divieto di ingresso in territorio cinese, di Hong Kong e Macao, per due componenti della commissione Usa per la libertà religiosa internazionale, Gayle Manchin e Tony Perkins, oltre al deputato canadese Michael Chong e ad una commissione parlamentare canadese per i diritti umani, ha specificato il ministero degli Esteri cinese.